Un ritual chamán para conocer al presidente

A las puertas de la crucial elección del domingo, el chamán o ‘yatiri’ cuenta que sus clientes –que normalmente le consultaban por trabajo o amor– le han preguntado insistentemente sobre los resultados de la votación.

Y agrega que las hojas de coca le han dado casi siempre la misma respuesta: “Va a ganar el MAS”, el Movimiento al Socialismo del ex presidente Evo Morales. El candidato de este partido es el ex ministro de finanzas Luis Arce y su principal rival el ex mandatario Carlos Mesa.

“El MAS va a ganar pues y de ahí van a chocar, va a haber un poco de disgusto, peleas, van a chocar entre partidos”, explica el chamán en un descolorido quiosco de una polvorienta calle de El Alto, ciudad andina con mayoría de población aymara y contigua a La Paz. Sentado tras una pequeña mesa cubierta por un ‘aguayo’ –colorida manta andina de lana- y un mantel verde, Juan realiza el ritual a cambio de 10 bolivianos (1,5 dólares).

Se encomienda a la ‘Pachamama’ (madre tierra) al lanzar al aire unas hojas de coca, que caen sobre un crucifijo dorado con que sostiene los billetes que pagan sus clientes. El chamán, que asegura tener 44 años de experiencia, revisa cómo caen las hojas para dar sus predicciones. AFP