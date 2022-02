Un muerto y dos heridos deja enfrentamiento en San Cristóbal

El hecho se registró alrededor de las 09:00 de ayer, en la localidad de San Cristóbal, sur de Alto Paraná.

Modesto Espinosa Pintos (26) es el fallecido. El hombre cuenta con antecedentes por robo agravado y violencia familiar.

Cámaras de seguridad instaladas en el interior de la casa comercial, captaron a Espinosa cuando ingresa al local con arma en mano disparando contra Zanetti, que reacciona tomando su arma que tenía debajo del balcón, respondiendo a tiros produciéndose un enfrentamiento, donde finalmente cae abatido Espinosa.

Zanetti al dar su versión de los hechos asegura que no se trata de un intento de asalto si no de matarlo directamente. Dijo que es una persona que no tiene problemas con nadie, sí logró la condena de 18 años de cárcel de una persona que había asaltado su local comercial en el año 2019.

“Ojalá se investigue. Yo no les conocía, pero pueden tener relación, no puedo afirmar. Uno falleció y el otro fue condenado a 18 años de cárcel. Yo no tengo enemistad con nadie, solo esa vez que me asaltaron y me defendí como esta vez, otra cosa no tengo nada”, relató.

Por el hecho fueron detenidos Darwin Espínola Valdez, que posee orden de búsqueda y localización, por hecho investigado en Brasil, Ángel David Zorrilla Giménez, con antecedentes por homicidio doloso, Aldo Luiz Sosa Gadea y Juan Gabriel Gauto Caballero, con antecedentes por robo agravado. Este último resultó herido. Ellos intentaron huir pero fueron rodeados. WF