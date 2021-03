Un menor es imputado por crimen de joven en la marcha

Además, la agente del Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva para el encausado, quien ya guarda reclusión por disposición de un Juzgado Penal de Garantías.

El sospechoso fue identificado mediante el análisis de varias filmaciones de circuitos cerrados de la zona de la Catedral Metropolitana de Asunción, en inmediaciones de las calles La República y Chile.

También mediante relatos de testigos que presenciaron el ataque mortal contra el artesano, que se presentaron ante la unidad fiscal de la agente Álvarez para aportar datos en el marco de la investigación.

CAPTURA. Una vez identificado el presunto homicida, los agentes del Departamento de Investigaciones de Delitos y de la Comisaría 5ª Metropolitana llevaron a cabo varias diligencias para lograr la captura del ahora imputado.

El detenido cuenta con frondosos antecedentes de violencia, confirmó la fiscala Álvarez, quien resaltó que los datos proveídos por un cuidacoches ayudaron para reconocer al menor, ya que había presenciado el momento en que apuñaló a la víctima.

Según datos que manejan los investigadores de la Policía y Fiscalía, el menor detenido es el mismo que un mes atrás hirió con un puñal a otro adolescente.

Una de las hipótesis que más sobresalen en la causa refiere que el asesinato se cometió con fines de robo, debido a que la víctima y el victimario no se conocían, según se pudo saber por relatos de amigos ante la unidad fiscal. Sin embargo, las pertenencias del artesano fueron encontradas junto a él y se pudo comprobar que no le faltaba nada.

JUSTICIA. Alma Florentín, hermana de Alejandro Daniel, había solicitado a las autoridades que aclaren el crimen de su hermano y que el responsable pague ante la justicia. Remarcó que a su hermano no lo mataron en un asalto.

“A él no lo asaltaron, la Fiscalía nos mostró sus pertenencias, su billetera con su dinero, su celular, sus documentos. No encuentro motivos, él no tenía enemigos, queremos saber el motivo y quién nos arrebató su vida”, manifestó la mujer, quien describió a su hermano como un joven carismático y alegre, además de ser bastante tranquilo, sencillo y noble.