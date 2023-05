Un hogar de ancianos suple la ausencia de familias y del Gobierno

El Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl, ubicado en San Ignacio Misiones, alberga 23 abuelitos –4 varones y nueve mujeres– tanto del octavo departamento como también de Ñeembucú. Allí transcurren sus días en medio de los cuidados, medicamentos y cariño de quienes están a cargo de la institución. En ese espacio donde albergan a personas de la tercera edad y expone la realidad de quienes llegan a ancianos y se encuentran desamparados.

De no ser por sitios como estos, vivirían abandonados a su suerte y sobreviviendo a duras penas cada día. En efecto, todas las personas que allí viven son en su mayoría personas desamparadas y sin familia. “Los pueblos y departamentos necesitan hogar de ancianos. El costo de mantenerse en la tercera edad es bastante alto; yo recibo dos a tres llamadas por día pidiendo ayuda, me dicen: Gano sueldo mínimo y no me alcanza, es costoso mantener a una persona anciana; tienen necesidad de medicamentos, pañales, alimento especial, entre otros, aquí viven en habitaciones comunes. Las cosas son comunes, aún así es caro; el Gobierno debe tratar esta problemática, nos hacemos cargo de su ropa, medicamento, sepelio”, relató Norma Fretes, presidenta del Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl.