Un Chiqui directo

El entrenador de Cerro, Francisco Arce, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), cuestionó la labor de Carlos Paul Benítez (árbitro) y Arnaldo Samaniego (VAR), tras el empate ante Sol sin goles.

El Chiqui apuntó a Benítez: “Uno se expone a eso cuando tiene ese tipo de labor a recibir críticas. El partido fue intenso, bien preparado por Sergio (Órteman) y su gente, pero lo que me pareció con él (Carlos Paul Benítez) y todos los que colaboraron con él sumaron para eso”. El DT había calificado de “malísimo” el arbitraje.

Con respecto al desempeño de Samaniego, el estratega fue contundente: “A mí no me gusta, siempre comento con mi cuerpo técnico y dirigentes y a las prueba me remito: Muchísimos errores, igual sigue arbitrando, siempre es lo mismo. Hoy está en el VAR y mañana arbitrando”.

SEGURO. El DT se refirió al lateral Leonardo Rivas: “Tiene 18 años y juega con una camiseta muy pesada, estamos llevándolo de a poco. Ante Sol estuvo bien y el problema es que porque el equipo está muy aceitado a veces piensa de una forma cuando el movimiento es otro, pero va a ganar eso con el tiempo y con trabajo”.

Abordando el caso de Sergio Bareiro, que aún no pudo debutar, el entrenador argumentó: “Llegó y está muy bien, tendrá su periodo de adaptación como pasó con Enzo (Giménez); lo estamos preparando porque hay cosas que lo hace aún en el modo de General Díaz y necesitamos que lo haga con el chip de Cerro. Estamos esperando el momento oportuno, es fuerte y está entero y es lo más parecido a Diego (Churín)”.