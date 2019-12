Un año cargado de emociones

“Es muy difícil resumir el año en una sola palabra porque fue muy lindo. Pasé por diferentes etapas en lo deportivo como en lo emocional, pero lo terminé con dos títulos en mi regreso al club después de tantos años, así que el desenlace fue totalmente feliz”, comentó Rodrigo Rojas en comunicación con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080 AM.

Rojas volvió a ponerse la franja negra a inicios de este año. Llegó a un equipo bicampeón que tenía en el medio sector a dos piezas fundamentales como lo eran Richard Sánchez y Richard Ortiz. “Al llegar sabía que tenía que ganarme un lugar, que no venía para ser titular. De a poco me fui aprovechando las oportunidades que tenía y al final me sentí partícipe de todo lo que fuimos ganando a nivel grupal”, señaló.

al máximo. “Apenas dos semanas tuvimos de descanso, el viernes nos presentamos para la pretemporada. Tenemos que aprovechar para llegar de la mejor forma. Vamos a salir a defender el título nuevamente y tratar de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores”, apuntó el volante decano.

Sobre los refuerzos que llegaron y podrían llegar, Rojas dejó en claro que los que llegan van a ayudar a potenciar el grupo. “Los que lleguen deben dar lo mejor para que el plantel pueda seguir subiendo su nivel”, dijo.

32 partidos disputó Rodrigo Rojas en la temporada 2019. En 26 ocasiones arrancó de titular, marcó 1 gol.