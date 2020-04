Un 73% de empresas sin RUC no podrían acceder a créditos

De acuerdo con un informe de la consultora Mentu, el 73% de las empresas –en gran mayoría mipymes– no podrán acceder a créditos debido a no poseer RUC (Registro Único del Contribuyente).

El Banco Central del Paraguay (BCP) expidió recientemente la Resolución 04/2020 donde se reducen las documentaciones requeridas para acceder al crédito, pero se mantiene como requisito que las empresas solicitantes del préstamo necesariamente deban contar con el RUC.

El estudio de la consultora menciona que, según el MIC, de las 870.598 empresas, solo 263.106 contarían con RUC, quedando así el 73% de las firmas sin condiciones de acceder a un financiamiento del sistema financiero.

Gullermina Imlach, presidenta de Asomipymes, reconoció que para las empresas que no poseen RUC y/o están en Informconf la situación es mucha más complicada.

“Por ejemplo, presenté hoy (por el viernes) varias carpetas al crédito agrícola y hay una persona que está en Informconf, y ya le llamó esta entidad financiera para decirle que ella no puede tener acceso a ese crédito. Eso es lo que ellos (el Gobierno) deberían de ver cómo solucionar, están trabajando a full y nosotros estamos muy impacientes, todavía no salió ningún crédito, ni en bancos ni cooperativas, los bancos les dicen a nuestros asociados que sus carpetas están en estudio y que el directorio aún no sabe cómo hacer para aprobarle el crédito”, dijo.

viable. Por su parte, el viceministro Mipymes, Isaac Godoy, apuntó que es real el elevado número de personas que trabajan en la informalidad y no tienen RUC. No obstante, dijo que igual podrán acceder al crédito, teniendo en cuenta que el mundo informal antes de la pandemia ya tenía problemas de créditos.

Apuntó que a este sector se responderá con el fondo fiduciario a través de las cooperativas y casas de crédito, que son las instancias donde los que no tienen RUC ya tienen registro, además de ver que gestionen su RUC.