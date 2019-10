Ulises se defiende y anuncia su candidatura a intendente

Sobre si considera que recibirá el apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se mostró optimista y dijo que sí cree que tendrá el acompañamiento del titular del Poder Ejecutivo, porque está muy bien posicionado. “Tenemos una popularidad importante y creo que se dan las condiciones para que ganemos las internas, lo que nos va a dar la posibilidad de pugnar por la lista uno la intendencia de Ciudad del Este”, aseguró.

Quintana, quien está procesado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, habló del blindaje que le dieron sus colegas y sostuvo que afirmar de que fue salvado es fuera de foco, porque lo que se hizo fue de acuerdo a derecho, dar una votación política. “Yo no estoy siendo investigado por tráfico de influencias, que es la causal de un juicio de pérdida de investidura. Entonces, de qué hablamos si no hay una acusación, no hay investigación sobre tráfico de influencias, se desmorona el castillo de naipes para la acusación para la pérdida de investidura”, dijo.

Sobre la campaña de prohibición de ingreso a algunos comercios, tanto a él como otros de sus colegas, indicó que dichos locales pertenecen a dueños de medios de comunicación y es una forma de presión totalmente parcialista y dirigida por ciertos medios para coaccionar de cierta manera. “No me afecta de ninguna manera. Yo en Alto Paraná soy muy querido, voy a todos lados, a todos los lugares , a la casa de las personas, a los negocios, a los shoppings y en Asunción también, menos en los shoppings donde supuestamente no puedo acceder”, se jactó.

El legislador, que estuvo preso por 10 meses, asegura que saldrá libre de toda acusación y que se encuentra en una etapa intermedia y que la Fiscalía no tiene ningún elemento fáctico para continuar con su caso, porque es una cuestión política.

De acuerdo con Quintana, le tuvieron preso por imputaciones que no pudieron ser sostenidas y calificó el hecho como una “total irresponsabilidad del Ministerio Público”. Añadió que la injusticia que cometieron ya no se puede subsanar, “es irreversible e irreparable todo el daño que causaron”, dijo.