Ulises Quintana no será candidato de Añetete, asegura vicepresidente

Quintana, quien se encuentra de permiso y recluido en Viñas Cué, se postulará para ser intendente de Ciudad del Este, según confirmó su abogado Álvaro Arias, pero lo tendrá que hacer de manera personal.

“Lastimosamente el movimiento Añetete no le va a poner a Ulises Quintana como candidato. Añetete le ve a él con el problema de no poder hacer campaña presencial. Además en caso de que gane nosotros no podemos adivinar cuál va a ser el destino de su proceso”, sostuvo el segundo del Ejecutivo.

Agregó que si Quintana decide candidatarse “es una decisión personal de él, no del movimiento”.

El pasado jueves, el representante legal de Quintana anunció que el diputado colorado se presentará para las internas partidarias en Ciudad del Este, a realizarse el 24 de marzo, de cara a las elecciones municipales.

Este anuncio se dio a pesar de que desde el movimiento Colorado Añetete hayan negado que el legislador con permiso sea su candidato.

Preso. El diputado Quintana está recluido en la cárcel militar de Viñas Cué desde setiembre del año pasado, tras ser imputado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas y asociación criminal, además de tráfico de influencias.

El legislador, representante de Alto Paraná, es investigado también por su supuesta vinculación con el presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias Cucho, quien también está preso.

El vicepresidente de la República contó que viajará a Ciudad del Este y se reunirá con los líderes de Añetete y los movimientos fraternos, para intentar, a través del consenso, que se presente un único candidato a la intendencia por la Asociación Nacional Republicana (ANR).

A modo personal, Velázquez se mostró confiado en la inocencia de su correligionario Quintana y manifestó que, a su parecer, a la Fiscalía le faltan mayores elementos en contra del investigado.

La semana pasada, la Junta Municipal de CDE, en sesión extraordinaria, eligió como intendenta interina a la concejala Perla Rodríguez de Cabral, esposa de Elio Cabral, polémico ex director de Fiscalización de Aduanas impuesto por Horacio Cartes en el Gobierno anterior. La elección se dio luego de que la Cámara de Diputados destituyera a Sandra McLeod por irregularidades descubiertas durante la intervención que estuvo a cargo de Carolina Llanes. La supuesta elección de Celso Miranda, alias Kelembu, no tuvo validez para la Cámara Baja y este aceptó el hecho sin mayores reclamos.

Constitucionalistas están equivocados, dijo Velázquez

El vicepresidente Hugo Velázquez dijo ayer que no existe ninguna situación irregular con respecto a su decisión de liderar la comisión electoral en Ciudad del Este. “No hay ninguna situación irregular, porque algunos constitucionalistas, entre comillas, dicen que yo no puedo, creen que nosotros vamos a modificar lo que políticamente tenemos que hacer, no lo voy a hacer. Conozco las prohibiciones de la Constitución Nacional, pero eso no impide que la esencia del cargo de la vicepresidencia o de la presidencia se haga, que es la política”, afirmó.“A lo mejor no entendió bien, se equivoca porque cree que voy a ir como jefe de campaña o algo parecido, pero él conoce bien de esto, las demás criticas son solo políticas. La Constitución habla de cargos públicos o privados remunerados o no remunerados, este no es un cargo de esa clase”, refirió Velázquez, en alusión al constitucionalista Hugo Estigarribia. “Voy a presidir la comisión electoral del movimiento Añetete, no del Partido Colorado”, alegó el segundo del Ejecutivo.