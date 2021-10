UIP pide nombres de sus socios involucrados con el contrabando

Para el presidente de la UIP es mejor direccionar las fuerzas a buscar, luchar y sancionar los hechos de contrabando, que a realizar acusaciones que, hasta el momento, no tienen fundamentos para él. “Por qué no hablamos menos y trabajamos más”, reclamó.

No apañarán. De todas maneras, el titular de la UIP aclaró que desde el gremio no apañarán a ninguno de sus miembros, en caso de comprobarse de que alguno esté involucrado en un caso de contrabando. “Manejamos un gremio grande, que impulsa la cultura de la ética, la moral, la formalidad, el trabajo formal y, sobre todo, el no lavado de dinero y todos los delitos conexos”, arguyó. Se reafirmó que desde la dirigencia gremial de la UIP buscan tomar distancia de los involucrados en contrabando, por más que no tengan pruebas contra ellos.



El presidente del gremio se mostró indignado ante la acusación del ministro Emilio Fúster de que algunos de sus asociados estarían envueltos en caso de contrabando y pidió denuncias formales.



Fúster tira la pelota a la Fiscalía

El ministro Emilio Fúster, de la Unidad Anticontrabando, precisó que es la Fiscalía la que debería encargarse de profundizar la investigación para dar con los empresarios que estarían financiando el contrabando que ingresa al país. Indicó que se debe tener un importante soporte económico para poder financiar las cargas, porque se habla de productos cuyo volumen cuesta G. 500 millones, como mínimo. También refirió que no puede precisar a qué comisaría pertenecería la patrullera que aparece en un video, supuestamente, escoltando a varios camiones que transportaban productos de contrabando, aunque adelantó que sí identificaron a los funcionarios que habrían dejado pasar el cargamento, cuyos datos ya están en el Ministerio Público.



