UIP: “La vuelta al encierro sería nefasto para todos”

En conversación con ÚH, el ingeniero Duarte apuntó que el gran desafío que tiene por delante es el crecimiento industrial que va a significar generación de empleo formal, mayor recaudación para el Estado, el impulso de la formación técnica que lo van a hacer a través de Ceprocal y también trabajar en los mercados de exportación.

Respecto a que desde afuera se los viene percibiendo como un gremio que está pegado al oficialismo gubernamental, indicó que no lo ve de esa manera. Dijo que sí podía afirmar que en el país no existe una política de estado en materia industrial, hecho que les obliga a estar negociando y hablando por el bien del sector industrial. “Entonces, no creo que esto signifique estar pegado a nada. Nosotros vamos a ser muy criteriosos y críticos donde corresponda. Tenemos que ser duros cuando no se hacen bien las cosas, ni se pide siquiera una opinión a los industriales en lo que compete al sector”, enfatizó.

VACUNAS. Consultado cómo están para aguantar este año nuevas restricciones por la pandemia, dijo que en primer lugar se remitían a los resultados de que las industrias fueron las que tuvieron comportamiento ejemplar el año pasado, pero el gobierno no hizo bien las cosas como debía hacer.

Indicó que la economía y la política se manejan por expectativas y hoy la población está enfocada en que se consiga la vacuna. “Volver a un encierro sería simplemente nefasto, porque hay sectores de mipymes y el gastronómico que directamente ya cerraron y otros tratando de salir”, enfatizó.

En otro orden, el titular de la UIP apuntó que uno de los problemas principales que les afecta sobremanera, es que el contrabando está como nunca en su mejor momento y es hora de que se combata y consigan resultados reales y no parciales.

Finalmente, indicó que la nueva directiva de la UIP está marcada por la renovación generacional y ahora hay mucha gente joven ocupando el cuadro ejecutivo.