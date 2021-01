UE presiona a farmacéuticas por retrasos con las vacunas

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que los laboratorios mantendrán el calendario inicial de entregas de vacunas en la Unión Europea a partir del 25 de enero, después de que Bruselas interviniera para que se respetaran los contratos.

“Vamos a hacer que se respeten los contratos que han sido validados por las farmacéuticas y nos comprometemos a que haya transparencia utilizando todos los medios jurídicos de los que disponemos”, dijo Michel en la emisora francesa Europe 1.

El presidente del Consejo Europeo insistió en que desde Bruselas tuvieron que pelear y dar un golpe sobre la mesa para pedir claridad sobre las razones por las que se anunciaron retrasos y pidieron también a las empresas que hablen con transparencia de las razones por las que a veces pudieron tener dificultades en la cadena de producción. “Cuando se anunciaron retrasos, por ejemplo en el caso de Pfizer, hemos actuado con firmeza, dimos un golpe sobre la mesa y finalmente los retrasos de varias semanas se han reducido a ralentizaciones en la entrega”, añadió.

Ayer, el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció que su país emprenderá acciones legales contra la farmacéutica Astrazeneca por la reducción del lote de vacunas del coronavirus, como ya hizo con Pfizer y BioNtech por los mismos motivos. “Recurriremos a todos los instrumentos y a todas las iniciativas legales, como ya estamos haciendo con Pfizer-BioNtech, para reivindicar el respeto a los compromisos contractuales y proteger a nuestra comunidad nacional”, aseguró Conte en redes sociales.

De todas formas, la mayoría de Estados miembros se limitó a manifestar su descontento o malestar y a instar a las empresas a que aceleren la entrega de inyecciones y cumplan lo pactado.

El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, rechazó esta semana actuar contra Pfizer en los tribunales y consideró que poner en marcha litigios no es la solución. El ministro belga de Sanidad, Frank Vandenbroucke, llegó a precisar que Italia decidió acudir a la Justicia porque no tiene suficientes reservas de la inyección para aplicar la segunda dosis. “Esa no será nuestra situación”, constató.