Tumbó al campeón

AVANZÓ. El París Saint Germain superó la maldición de los octavos de final que le perseguía desde hace años al derrotar 2-0 al Borussia Dortmund (2-1 en la ida) en un Parque de los Príncipes con gradas vacías como medida de prevención ante la epidemia del coronavirus. Neymar abrió el marcador (28’), mientras que Juan Bernat (46’) sentenció la serie.

Los octavos se definen la próxima semana: Manchester City vs. Real Madrid (martes 17), Juventus vs. Lyon (martes 17), Barcelona vs. Nápoli (miércoles 18) y Bayern vs. Chelsea (miércoles 18).