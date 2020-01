Trovato pone ambiciosa meta

En charla con Urbana al Máximo, por Radio Urbana 106.9 FM, el timonel decano está muy contento con la campaña de captación de socios que tiene el club, donde se llegó a más de 8.000 asociados, pero su ambición es más alta.

“El año pasado recaudamos más de USD 2.000.000 en ingresos por los socios, cuando en el 2014 no se recaudaba ni USD 150.000. Este paradigma del no se puede, el paraguayo no se puede asociar, lo estamos rompiendo y que mostramos que con una gran masa societaria se puede ser mejor”, apuntó Trovato.

Pero la mira está puesta en los 40.000 socios: “Deberíamos arrancar el campeonato con 15.000 a 17.000 socios y llegar a la Libertadores con 30.000 socios. Debemos superar esa franja de los 30.000 socios y llegar a los 40.000 socios para estar lejos entre los mejores clubes de América”, es la visión del presidente del Olimpia y además puso cifras de ingresos para esa cantidad de socios. “Con 20.000 socios estamos hablando de 4.000.000 de dólares al año en ingresos”, remarcó.

AUSPICIOS SEGUROS. Trovato comentó que Olimpia renovó contratos con varias marcas importantes, que no solamente renovaron sus auspicios, sino que redoblaron y algunas triplicaron sus pagos al club.

“A nivel de sponsors la camiseta de Olimpia es la más costosa, solamente la camiseta recauda USD 7.000.000 por año”, confesó Trovato.

Por último, el presidente habló del mercado de pases: “Tenemos un equipo equilibrado en todas las líneas, se ha reforzado, tenemos un buen plantel de fútbol para pelear como nacional e internacionalmente”.