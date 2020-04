Trovato: “No estábamos preparados para esto”

El presidente de Olimpia Marco Trovato conversó en Fútbol a lo Grande (1080 AM) y afirmó categóricamente: “No estábamos preparados (para la pandemia) ni remotamente, vamos a tener que ir creando cosas para afrontar los compromisos, con mucha inventiva salir adelante”. Apuntó que “esto es más complicado de lo que se piensa, pero con inventiva y creatividad saldremos de esta”. Remarcando su posición Trovato enfatizó: “Los deportes colectivos están en riesgo. Ahora tiene sentido lo que escuché una vez: ‘Si no hay una vacuna será difícil que regresen los deportes’”.

“Como hacés si un jugador se te contagia en plena actividad, pones en cuarentena a todos, está complicado este tema”, ejemplificó el dirigente.

Para Trovato su club cumplirá con todos sus compromisos: “Esta directiva nunca les falló y no lo va hacer, sí nos sentaremos a hablar con los jugadores”. Nuevamente se refirió al caso Adebayor: “Emmanuel tiene contrato con nosotros hasta el 31 de diciembre con o sin Copa Libertadores este año él regresará”. Acerca de la situación de las contrataciones, que en parte fenecen en junio, Marco expuso: “Una cosa es si vuelve el fútbol en un mes y otra en octubre, tenemos que ver bien cómo define FIFA esta situación. Sin salud no tenemos economía y sin economía no tenemos salud”.

Trovato cerró con la siguiente reflexión: “Le dije a mi esposa, que rara mi vida, pasó un mes y no le vi jugar a mi Olimpia”.