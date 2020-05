Trovato insta a una convivencia entre el fútbol y el coronavirus

“Una vez que el Ministerio de Salud nos dé el ok el 25 de mayo, debemos reunirnos los presidentes el 28 y desde la APF crear un buen protocolo para volver a competir entre 15 a 20 días después de empezar los entrenamientos, para mediados de julio”, expresó Trovato anoche en entrevista con Fútbol a lo Grande TV por Telefuturo.

“Nadie podrá evitar que haya contagio, eso cualquier especialista lo asegura, ya que no terminará esto hasta que haya la vacuna, así que no hay diferencia entre volver en junio, julio o setiembre”, reiteró el timonel del Decano. Aunque dejó en claro que si la APF decide no jugar, o la mayoría de los clubes, el Olimpia acatará.

PRIMER CONTRATO. Mientras varios clubes ven cómo terminar sus vínculos con jugadores, Olimpia decidió realizarles su primer contrato a diez jugadores de las formativas y renovó con tres jugadores juveniles que tenían contrato profesional. Se destaca la renovación de Diego Duarte, que es seleccionado nacional desde la Sub 15 hasta la Sub 20 y que hoy tiene 18 años.