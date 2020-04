Trovato: “Buscar solución intermedia”

El presidente de Olimpia, Marco Trovato, expuso en diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM) que quiere debatir más sobre el aislamiento prolongado de 90 días que propondrían desde la APF para volver a reactivar el fútbol.

“Los controles están bien, me parece que los protocolos se tienen que trabajar, no comparto y me gustaría debatir sobre el aislamiento de 90 días”, señaló Trovato.

El máximo ejecutivo de Para Uno resaltó la predisposición de todos los actores: “Cuando el pedido sobrepasa la realidad humana, creo que tenemos que hablarlo, charlarlo, y buscar solución intermedia, como menos días y con exámenes periódicos para poder avanzar en esto”, refirió.

Incluso se mostró afín a la estrategia seguida por el Gobierno: “No sabemos lo que puede pasar. Hay muchísima incertidumbre y lo que tenemos que hacer es ir paso a paso. Imaginate ahora estamos con cuarenta y algo días de cuarentena y muchos ya están caminando por la pared”, remarcó.

VIABLE. Trovato aseguró que si el Gobierno ya da luz verde desde el 25 de mayo para las prácticas profesionales, todos los esfuerzos deben girar hacia un protocolo que pueda “ser aceptable y viable para todas las partes”.

“Yo creo que si el Gobierno habilita ya dependería del mundo del fútbol encontrar un protocolo correcto que sea aceptado por jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, prensa y opinión pública en general para poder dar el arranque, ese debería ser el camino”, amplió.

Trovato además señaló: “Los ejemplos serán muy útiles. Lo que pasa en las ligas más importantes de Europa, lo que está pensando en Sudamérica y ver lo que piensa Conmebol con las copas internacionales para poder plantear algo”.