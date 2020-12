Troadio: “Orgulloso por todo el equipo”

"Muy orgulloso por todo lo realizado por el equipo este año", expuso en diálogo con FALG (1080 AM), el entrenador de Guaireña Troadio Duarte.

El entrenador además puntualizó: "Terminamos muy molestos por el penal y el gol anulado a Lucas González", sumando: "Ahora que veo por tevé me causa impotencia el gol anulado, en la cancha el gol no sancionado"

Por su parte el futbolista José Montiel refirió respecto a la derrota ante Guaraní: "Para mí fue un robo lo que pasó ayer, una lástima que te saquen así la ilusión y a todo un pueblo".

Montiel también puntualizó: "Ya que no se cobró le dije al árbitro que no fue penal, que más le podía decir, A mí me tocan, para mí fue penal, siento en la espalda el contacto".