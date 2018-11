Triunfo vital

El equipo de Marecos en la primera parte fue más criterioso en el manejo del balón y en cada acción ofensiva llevó peligro a la portería contraria. Esa leve pero importante supremacía lo justificó con el tanto de Luis Caballero.

Capiatá por su parte, no tuvo desequilibrio por los costados, además de la imprecisión para generar juego. No obstante eso cambió en el segundo tiempo, donde fue más incisivo y tuvo múltiples chances para igualar en el marcador, no obstante se encontró con reforzada línea defensiva de los santanianos lo que complicó para marcar el empate.

El segundo gol, anotado por Iván Cazal, le dio esa tranquilidad para manejar el partido hasta el final del encuentro. Capiatá, siguió buscando el gol, pero con más voluntad que juego.

Este triunfo, le permite a Santaní no solo estar casi asegurada su permanencia en la categoría, sino que le acerca también a una competencia internacional.