Trinidad vibró con un clásico inolvidable

Rubio Ñu y Trinidense dieron un partidazo. El Albiverde lo ganaba por 4-1, pero el Triqui sacó fuerzas de flaqueza y lo igualó sobre la hora 4-4, en el clásico de Trinidad, que quedará para la historia. Goles: 48’ Mauro Gómez, 67’ Juvenal Cardozo, 72’ Pedro Delvalle y 80’ José Florentín (RÑ); 17’ Jorge González, 86’ Richard Salinas, 87’ y 91’ Cristhian Ledesma, el segundo de penal (T). Expulsado: 77’ Diego Aguada (RÑ). Recaudación: G. 4.080.000 por 131 pagantes.

Dura madera. Moisés Centurión (*). Caaguazú venció en la Chacarita a Resistencia por 1-0. Gol: 13’ Carlos Ríos (DC). Expulsados: 85’ Vicente Vera (R); 45’ Carlos Ríos (DC). Recaudación: G. 400.000 por 20 pagantes.

Complemento: Martín Ledesma vs. Ovetense pasó para hoy, a las 10.00, postergado a raíz de la lluvia de ayer; además juegan a la misma hora Gral. Caballero ZC vs. Fernando de la Mora, y desde las 15.00: RI 3 Corrales vs. Yegros, 2 de Mayo vs. River Plate, Liberación vs. Guaireña e Iteño vs. San Lorenzo.

Primera B. Tacuary ganó su partido y Colegiales igualó, en la lucha que tienen por alcanzar al líder, 12 de Octubre de Itauguá, que no pudo jugar ante Ameliano debido a la lluvia y lo regulariza hoy, a las 14.30.

Tres minutos claves. Lilian Tillería (*). Tacuary lo dio vuelta ante Pilcomayo para ganar por 2-1 y seguir de cerca al “12”. Goles: 74’ Jorge Alvarenga y 77’ Marcos Benítez (T); 43’ César Ortellado (P). Expulsados: 26’ Carlos Vera (T); 14’ Derlis Martínez (P). Recaudación: G. 465.000 por 31 pagantes.

Principales posiciones: 12 de Octubre 49, Tacuary 47, Colegiales 44 y Ameliano 41 puntos. (*) Cronistas de Fútbol Aficionado.