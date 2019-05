Tributos, fiestas y celebraciones, en un fin de semana a puro ritmo

Hoy, a las 22.00, en Drácena (México 732) se rinde tributo al músico de soul Stevie Wonder. Estarán en escena Emi Olazar (voz), Nicolás Cañete (bajo), Giovanni Primerano (piano) y Diego Riveros (batería). Entrada: G. 25.000. El local abre a las 18.00.

Una peña flamenca se realiza también a las 21.30, en El Granel (Juan de Salazar 372). El show, propiciado por Peña Flamenca La Bejarana, incluirá guitarra, canto y danza.

Organizado por Mburucujazz (Tuyuti 1020 casi EEUU), esta noche a las 22.00, la artista Nina Castro deleitará con repertorio que incluirá música brasileña, jazz y otros ritmos. Entrada: G. 25.000.

El Casco Antiguo (Palma y Garibaldi), esta noche, desde las 22.00, será escenario del The Mask Party, con el disc-jockey y productor alemán Boris Brejcha, quien se presentará por primera vez en Paraguay junto a Ann Clue. Entrada: G. 175.000 y G. 300.000 (Ticketea y boletería). Para precalentar el evento tocarán GLive y Vera’s Brothers.

Más música. Igualmente, a las 21.00, en La Cafebrería (Malutín 675) tiene lugar un Tributo a Keane, a cargo de Héctor Candia & Skyrise. Entrada: G. 35.000. También a las 21.00, Aireana La Serafina (Eligio Ayala y Tacuary), presenta el show de la arpista Olivia Berendsohn. Acceso libre.

Die Mannschaft (Eligio Ayala 883), como previa de su aniversario, esta medianoche invita a un concierto con las agrupaciones Salamandra, Ripe Banana Skins y Villagrán Bolaños. Acceso: libre (hasta las 21.00) y luego, G. 20.000. Las mismas bandas tocarán mañana para celebrar los cuatro años del bar céntrico. Entrada: G. 50.000.

The Growler Bar (María de los Ángeles y Herminio Giménez) celebra hoy, a las 21.00, su segundo aniversario con un Festival de Música, con soul, blues y rock. Entrada: G. 35.000. Tocarán Adriano Grineberg, Trío Decio Cayetano, Bernardo Manita, Seba Ramírez, Big Charlie Blues Band y Gustavo Sánchez Haase.

Sábado. El Festival de la Madera 2019 se realiza mañana, a las 19.40, en el estadio Tajy Poty de Caaguazú. No se suspende por lluvia. Entradas: G. 165.000, G. 90.000 y G. 50.000. Estarán en escena Oasis de Villarrica, Los Riveros de Caaguazú, Tierra Adentro, Kchiporros, Milkshake, Los Alfonso y Dúo Méndez López.

En La Chispa (Estrella casi Colón), mañana, a las 22.00, tocará el Tata Mie, banda que propone folclore y rock.

La banda metalera Sabaoth recibirá también mañana, a las 22.00, en Absoluto Rock (Herrera casi Yegros), un concierto tributo de parte de e varios grupos. Acceso: G. 30.000.

