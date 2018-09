Tribunal no da lugar a protesta de Ledesma

El caso se dio en el encuentro que disputaron ambos equipos por la fecha 27 de la Intermedia y en el que Ovetense venció por 2-1 al cuadro de Capiatá, que con esta resolución queda más que confirmado su descenso. Por su parte, el conjunto albirrojo mantiene los puntos, fuera de descenso.

SE DEFINE. Por otra parte, el domingo, desde las 10.00, se disputarán los juegos que definirán al campeón, los dos ascendidos a la Primera División (River Plate vs. Liberación, San Lorenzo vs. Fndo. de la Mora y Guaireña vs. RI 3 Corrales) y los dos descendidos que acompañarán a Ledesma (Ovetense vs. Gral. Caballero y Trinidense vs. Iteño).