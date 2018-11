Tribunal destraba juicio a ex ministro Riart, tras un año

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, destrabó un año después el juicio oral al ex ministro de Educación Luis Alberto Riart Montaner, tras rechazar la recusación planteada por uno de los procesados.

Los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias no hicieron lugar a la recusación que planteó el acusado Luis Fretes Prieto, ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).

El encausado, bajo patrocinio de Carlos Sánchez, recusó a las juezas Nilda Giménez, Gloria Hermosa y Alba González el 20 de octubre del 2017, con lo que el juicio oral se trabó por sexta ocasión.

En su recusación, el acusado dijo que hubo supuesta parcialidad; esto fue alegado por escrito, ya que al hacer de forma oral la recusación el abogado Sánchez habló de “imparcialidad“ de las juezas.

También por supuesta preopinión de las magistradas con respecto a Luis Fretes.

Sostuvo que la misma Fiscalía se allanó al cambio de abogado, porque entendía que había incompatibilidad para ejercer la defensa. Esto, porque el abogado Osvaldo Bittar era su defensor y también del ex ministro Riart.

Pese a aceptar el cambio de defensor, el colegiado revocó las medidas alternativas a la prisión que tenía Fretes y decretó su prisión en la Comisaría 1ª Metropolitana.

RESOLUCIÓN. En su argumentación, dicen que el revocar las medidas otorgadas fue una iniciativa saludable y confirma que de ninguna manera hubo preopinión de las recusadas.

Además, apuntan que la revocación de medidas otorgadas a los procesados es una potestad del tribunal, “cuando los beneficiados no han sabido valorar lo que significa litigar en libertad”.

Sostienen que no se probaron las causales invocadas, por lo que correspondía rechazar la recusación contra las juezas. Ahora deberá hacerse el juicio oral.

Además del ex ministro de Educación y Luis Fretes, están investigados los ex funcionarios Albino López Pistilli, ex director de Administración y Finanzas, y Marco Antonio Ferreira Basualdo, de la asesoría de la UOC.