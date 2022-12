Tres y cuatro años y medio de prisión para ex ministros De Vargas y Rojas

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Cándida Fleitas e integrado por Darío Báez y Sonia Villalba, quienes condenaron a los ex titulares de la institución antidrogas por lesión de confianza. La acusación habla de un perjuicio de G. 11.000 millones.

Las condenas están enmarcadas en el proceso por la compra de equipos de sistemas de rastreo sensitivo móvil y de comunicación, adquiridos en los años 2012 y 2015, por los entonces ministros de la Senad, Francisco De Vargas y Luis Rojas, respectivamente.

En la causa también fueron condenados Antonio Pereira, ex director de Administración y Finanzas, y Adalberto Benítez, ex director de Administración, a 2 años, con suspensión a prueba de ejecución por tres años. Por su parte, también recibieron condena de 4 años de prisión por uso de documentos no auténticos, Nicasio Bóveda y Alfredo Bóveda, directivos de la firma Televox SRL, proveedora de los equipos de rastreo.

Por otro lado y en la misma causa, Jessica Paola Reyes ex asesora jurídica de la Dirección Administrativa, y el agente especial y ex director de Inteligencia Silvio Amarilla fueron absueltos

El Tribunal también aclaró que se imponen a los condenados nuevas medidas que serán establecidas y notificadas con posterioridad, por lo que no irían a prisión en forma inmediata.

Antecedentes. Según la imputación del 2016, la Contraloría General había detectado irregularidades con facturas falsas de la empresa denominada Televox.

Durante la investigación, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) informó que la firma presentó facturas falsas por valor de G. 5.063.714.710, dicha rendición la realizó para justificar las operaciones hechas con la Senad, ya que en el año 2012 proveyó equipos de sistemas de rastreo a la Secretaría, cuando De Vargas estaba al frente, por el valor de G. 9.406.120.000. Según el escrito, De Vargas, también ex ministro del Interior, ya había firmado el contrato de adquisición con la empresa, el 21 de noviembre de 2012; es decir, 21 días antes de la decisión oficial, ya que esta se hizo recién el 27 de diciembre.

En el 2015 se adquirieron equipos de comunicaciones, cuando Rojas era titular de la Senad, por la suma de G. 1.252.000.000. Menciona que esos pedidos se hicieron a través de la vía de la excepción y no contaban con respaldo de haber ingresado al país de forma legal.



Tribunal rechazó la prescripción

El juicio oral y público de los ex ministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Francisco De Vargas y Luis Rojas y otros imputados inició el 25 de octubre de este año.

El Tribunal de Sentencia había rechazado la prescripción de la causa por la supuesta compra sobrefacturada de equipos de rastreo y de comunicación. Al principio, los magistrados no dieron lugar al pedido de nulidad del auto de apertura y el doble juzgamiento en el caso, mientras que admitieron la inclusión de pruebas.