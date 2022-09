Tren afectará a unas 200 empresas al ampliar franja de dominio, dicen

Ocurre que la normativa vigente estipula una franja de 7 metros en zonas urbanas y 10 metros en zonas rurales, “con lo cual se le da al subconcesionario coreano carta blanca para proceder a una carnicería socioeconómica que no paga, ya que quedan exonerados de este millonario rubro”. “Lo pagará el Estado paraguayo”, advierten las comisiones vecinales.

Es más, el abogado Wilfrido Fernández, integrante de la Coordinadora de Comisiones Vecinales, señaló que más de 200 empresas serán afectadas por las obras, entre las cuales están Luminotecnia, NGO, Rieder, entre otras, además de complejos habitacionales y viviendas.

Algunos vecinos que viven alrededor de las vías, quienes no quisieron identificarse, se mostraron preocupados por el proyecto de ley, mientras otros esperan que el Estado pague lo que corresponde en caso de aprobarse el plan.

Por su parte, Fernández indicó que en la Ley 6084/2018 ya se concluyó parlamentariamente la discusión sobre si el ferrocarril tenía o no franja de dominio, y se determinó que no la tiene. “Es el único tren del mundo que conozco, que conocemos, que no tiene franja de dominio. Entonces, el costo de la liberación de la franja de dominio es monstruoso, es casi igual que el monto del emprendimiento mismo”, alertó el jurista.

PRESUPUESTO. Recordemos que el proyecto de ley que está en el Senado solamente contempla un préstamo de USD 300 millones, cuando la estimación total, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), llega a los USD 550 millones.

”Lo que va a pasar acá es que se va a concertar un compromiso, vendrá el dinero, empezaremos a pagar intereses, y no se va a poder hacer el tren, porque, al igual que el Metrobús, no se previó a tiempo la liberación de la franja de dominio”, cuestionó el abogado.

Fernández insistió en que los senadores que presentaron la propuesta, “sin ninguna competencia técnica, dicho con el mayor respeto”, buscan ensanchar la franja de dominio en la zona urbana hasta 28 metros, sin “ningún justificativo”. “Van a destrozar empresas que son proporcionadoras de trabajo, como Rieder y Compañía, Nestlé, la Cooperativa Neuland, Luminotecnia. Son más de 200 empresas, y más de 10.000 familias que tienen títulos legítimos”, lamentó el coordinador de las comisiones vecinales.



Comisiones vecinales advierten que se pretende ampliar la franja de dominio a ser liberada, sin medir las consecuencias que tendrá la medida, a nivel económico para varias empresas y el mismo Estado.



Piden rechazar el proyecto y presentar un nuevo plan

La Coordinadora de Comisiones Vecinales presentó una nota al presidente del Congreso, Óscar Salomón, donde le exigen que el proyecto que está en estudio en el Senado sea rechazado. Califican a la iniciativa como nociva “a los intereses nacionales”, y solicitan al Poder Ejecutivo que presente un proyecto de ley “con el debido respaldo documentario para que pueda ser analizado responsablemente por el Congreso Nacional, previa realización de una audiencia pública, así como se ha procedido con la anterior Ley 6084/2018”. “El mencionado proyecto se ha tratado con el mayor hermetismo por Fepasa y el MOPC en sus detalles esenciales, y, paradójicamente, ahora se ha presentado (...), obviándose, según entendemos, las observaciones que habrían sido presentadas por el Ministerio de Hacienda”, indicaron.



300

millones de dólares es el préstamo que figura en el proyecto de ley para concretar las obras del tren de cercanías.