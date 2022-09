Treintena de proyectos elevan gasto y arriesgan finanzas

En algunos casos, inclusive, las propuestas ni siquiera establecen las fuentes de financiamiento, aspecto que enciende aún más las alarmas, teniendo en cuenta la muy alta posibilidad de aprobación de varias de estas normativas en un escenario electoral. Cabe mencionar además que parte de estas iniciativas afectan al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 y otros pueden desequilibrar más de un ejercicio fiscal, desde este año en adelante.

Al respecto, Marco Elizeche, viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, explicó en una entrevista concedida a Telefuturo que el peor escenario sería caer en una cesación de pagos, lo cual ya ocurrió en nuestro país hace aproximadamente dos décadas. “Va a llegar un momento en que al no tener los recursos (para cumplir con las leyes en caso de ser promulgadas), podríamos llegar a la situación de no tener para no poder pagar salarios, jubilaciones, algo que como decía el ministro (Óscar Llamosas) anteriormente ya sucedió. No es que no sucedió, hace 20 años teníamos un escenario similar, donde el Fisco tenía que aplazar los pagos debido a esta falta de recursos. Esto es lo que preocupa”, expresó.

LEVANTADO. En ese sentido, el alto funcionario recordó que ya hay dos iniciativas que fueron vetadas por el Poder Ejecutivo recientemente, pero que se ratificaron en el Parlamento. “Son tres las propuestas que ya se han vetado: el incremento a los actuarios judiciales, a la Contraloría y al Congreso, pero dos de esos vetos ya fueron levantados y nos preocupa que se sigan aprobando estas iniciativas. Seguramente nosotros vamos a seguir vetando estos proyectos, pero más que nada lo que instamos es que se vaya analizando esta situación”, remarcó.

Agregó que la consecuencia del incremento de los gastos rígidos es el recorte de las inversiones sensibles que son de impacto para la ciudadanía en general. “Como son gastos rígidos que el Estado tiene que pagar sí o sí, salario, jubilaciones, hay que pagar la deuda; entonces, al no tener el espacio lo que se ve sacrificado son las inversiones; tenemos que hacer el ahorro, el ajuste por el lado de las inversiones y se ven afectados programas sociales”, finalizó.