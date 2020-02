Tras un mes dieron a conocer videos de fuga que complicarían a guardias

En conferencia de prensa la Fiscalía afirmó que los principales líderes del Primer Comando Capital (PCC) –los únicos que deberían haberse fugado– tenían un trato especial. “Se manejaban en total libertad, estando privados de libertad”, afirmó el fiscal Federico Delfino.

En uno de los videos, del 18 de enero de este año, un día antes de la fuga, se ve que en horas de la mañana se realizó el control diario. Se bajó a todos los del pabellón Alta y se llama por lista, luego los guardiacárceles ingresan y realizan un “control displicente”, expresó el fiscal.

Pero la gente de pabellón Baja –donde estaban los líderes del PCC–, de acuerdo con las imágenes, a ellos no les llaman lista y no los sacan de sus celdas, con esto resaltaron la permisividad que había dentro del penal.

Como punto llamativo, señalaron que los guardias ingresaron hasta la zona del túnel y no informaron nada, lo que permite determinar más responsabilidades y participación de estas 32 personas imputadas, entre agentes penitenciarios, ex jefe de seguridad y ex director del penal, tanto por acción u omisión.

Hicieron referencia de que en uno de los videos, en la madrugada del 19 de enero, a las 0.06 se observa a Timoteo Ferreira y a otros dos principales líderes del PCC que todavía estaban dentro del penal, por lo que niegan que los fugados salieran días antes.

“La hora de la fuga se inicia a las 1.30 y se extiende la fuga de los 14 principales del PCC a las 3.00”. Posteriormente, fueron escapándose otros presos que estaban en el pabellón Alta. “Vieron la posibilidad y se fugaron”, explicó Delfino.

Otro hecho llamativo se produjo a las 4.15, cuando un guardiacárcel recibió una llamada con la información de la fuga, a partir de ahí da la alerta a sus demás compañeros. Este personal, con mucha tranquilidad, después de 5 minutos recién dio el aviso, los intervinientes explicaron que ya lo identificaron y está sometido al proceso.

A las 4.24 de ese 19, la Policía recibió la alerta, supuestamente del guardia que se encontraba cerca del muro, hecho que fue descartado con las grabaciones. “El muro estaba desprotegido y todos los guardiacárceles se encontraban dentro del penal”, refirió Delfino.