Tras muerte en accidente causado por bus chatarra, Comuna inicia control

El fin de semana falleció una de las víctimas del accidente provocado por un bus chatarra de la empresa Mburucuyá, ocurrido el jueves de la semana pasada. La otra víctima se encuentra peleando por su vida en el Hospital Regional de Ciudad del Este. En este contexto, la División de Transporte Público de la Comuna local inició ayer controles aleatorios sobre el estado general de conservación de los buses que realizan el servicio de transporte urbano.

Fueron llevados al corralón municipal 4 buses pertenecientes a las empresas Mburucuyá, SD SRL, Ciudad Jardín y Alto Paraná. Todos presentaban condiciones de mantenimiento lamentables, por lo que se pudo observar. En tanto, el intendente municipal, Miguel Prieto Vallejo, a través de sus redes sociales anunció la cancelación del contrato a la empresa Mburucuyá. “Realizamos un control aleatorio muy temprano y nos percatamos de que estos buses no estaban en condiciones y no estaban habilitados. Estos buses deben salir de circulación; ahora, si cambiar las cubiertas, pagan su habilitación, van a volver a salir mientras no haya otra empresa”, refirió Édgar Vera, subjefe de Transporte Público.