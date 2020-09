Tras licitación impugnada, IPS apunta a alquilar ambulancias

El IPS apunta otra vez a la contratación de servicios tercerizados de ambulancias para asegurados del IPS por un valor de G. 4.046 millones, con un contrato abierto por cuatro meses; es decir, se pagará solo en casos de uso del servicio, explicó Gerardo Doria, gerente de Abastecimiento y Logística.

En el 2017, el IPS pretendió alquilar 40 ambulancias por cinco años por un monto de USD 20 millones. Pero, tras suspender el proceso de tercerización por denuncias, concretó la compra de 25 ambulancias. Tras casi siete años, la previsional renovó la flota en el 2018, que en aquel entonces sumaba 60.

A dos años de la adquisición de nuevos móviles, el IPS, por la vía de la excepción, impulsó la compra de 14 ambulancias en el marco de la emergencia por el coronavirus (Covid-19). La licitación se adjudicó en marzo pasado a Rodomaq, pero está impugnada por cuestiones relacionadas con los documentos.

La compra consiste en 10 móviles por G. 620 millones, dos por G. 898 millones y otros dos por G. 458 millones. La tercerización está en proceso con el llamado CVE SBE 74-20 Contratación de Servicios Tercerizados de Ambulancias para Asegurados.

“Como está suspendido y porque tenemos miedo de vernos sobrepasados solicitamos el alquiler con un contrato abierto. Contrato, pago, si no uso, no pago. Es totalmente por evento. Es un monto de G. 4.000 millones, la gente dice porque se van a gastar G. 4.000 millones y por qué no se compra nomás, no es así, si no uso no pago”, explicó Doria.

Un IPS en manos privadas. Pese a contar con un taller en el Departamento de Transporte, choferes, paramédicos e incluso una Central de Ambulancias, pretende nuevamente tercerizar bajo la justificación de la emergencia. La pandemia en este caso desnuda la falta de previsión del seguro social en cuanto a dotar de una flota de ambulancias que abastezcan a los 1.417.786 asegurados. En un cementerio de ambulancias se convirtió desde hace años el Departamento de Transporte del IPS, ubicado sobre Pettirossi y Brasil.

La contratación para el traslado de asegurados en una ambulancia convencional en Asunción y Gran Asunción tiene un precio de referencia de G. 496.750; si es en un móvil con terapia intensiva, el costo es de G. 888.000.

PROCESOS. El gerente de Abastecimiento, Gerardo Doria, que ocupa el cargo hace tres meses, argumenta que el IPS procedió al pedido de verificación de la licitación de la compra de 14 ambulancias. Descartó que haya sido por denuncias. Este proceso se hizo por la vía de la excepción sin comunicación previa, que se hizo en el marco de la pandemia para asegurar un plan de contingencia, en caso de una alta demanda de pacientes con Covid-19 solo para Central.

En cambio, Pablo Seitz, titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegó que se abrió la investigación de oficio el 10 de setiembre porque la respuesta inicial no satisfizo; es decir, no se encontró justificación en la compra de minibuses y ambulancias. El 21 de setiembre el IPS contestó y en las siguientes semanas la DNCP emitirá una resolución definitiva del caso.

4.046 millones de guaraníes es el monto máximo que se destinará para el servicio tercerizado de ambulancias.