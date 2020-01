Tras la caída, ahora piensan en Luqueño

Para el entrenador Pablo Escobar, la derrota 3-0 ante River Plate fue dolorosa, pero no pone excusas y ya piensa en el próximo juego. “Tampoco vamos a poner excusas, porque nos hicieron los goles teniendo la pelota. Cuando el equipo pierde perdemos todos, y cuando se gana también. Aquí no hay líneas, soy el responsable de esto”. Seguido, el adiestrador danzarín apuntó: “El primer tiempo no fue malo, pero no fuimos claros. Tenemos que trabajar para corregir los errores y seguir mejorando. No nos queda más que ponernos a pensar ya en Luqueño”.