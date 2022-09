Tras brutal agresión, mujer teme por su vida y pide justicia

“Le pedí que se vaya de la casa, que ya no puede maltratarnos así. Sus golpes fueron por eso, no quería salir. Un día se sacó el cinto, me pegó, me tiró al piso y empezó a patearme, me puso un trapo en la cara... Tengo miedo”, relató a Telefuturo. Ella era golpeada frente a sus 2 hijos pequeños.

Por su parte, la fiscala Sophia Galeano refirió que Krug está procesado por violencia familiar, que pidió la prisión y que la orden de detención fue informada a las Comisarías.