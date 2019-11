Tras 15 calurosos días, usuarios de Puerto Casado reciben agua potable

Los barrios más afectados son Don Bosco y María Auxiliadora, donde el agua potable apenas gotea de los grifos, situación que empeoró, sobre todo en estos días que se tuvo temperaturas elevadas de hasta 42 grados centígrados, lo que obligó a los vecinos a realizar recolección de firmas de los usuarios para enviar una nota al Ministerio de la Defensa Pública para buscar una mediación ante el inconveniente.

Ante la iniciativa de hallar una solución definitiva, el Municipio de Puerto Casado es el que actualmente administra la Junta de Saneamiento, por encontrarse acéfalo y en situación de intervención por parte de la Senasa.

Por su parte, la intendenta Yudith Ferreira consiguió con el apoyo de la diputada Marlene Ocampos para enviar la nota a la Secretaría de Emergencia Nacional, para conseguir sulfatos y cloros para la aguatera.

La junta local produce actualmente escasamente el agua potable, mientras la planta de tratamiento del acueducto para el Chaco, que está a cargo de la Essap, es la que provee 300 metros cúbicos diarios de líquido potable, para reforzar, a pedido del Municipio, la provisión de agua a los pobladores mientras se gestiona el envío de los insumos.

La Junta de Saneamiento cuenta con problemas técnicos y administrativos que desde hace prácticamente una década no logra solucionar, y para los vecinos una solución paliativa y momentánea de parte de las autoridades para sostener el servicio ya no satisface, ya no conviene.

Además no todos los usuarios cuentan con medidores y la alta morosidad es por el pésimo servicio, motivo por el cual dejan de abonar por el fluido, según alegan.

Múltiples falencias. En ocasiones, es agua sucia lo que se larga y es insalubre, se quejan los vecinos, al agregar que en estos días es difícil de cumplir con las recomendaciones del Ministerio de Salud para contrarrestar el calor intenso en las condiciones en que se encuentra el servicio.

La localidad chaqueña cuenta con 7.000 habitantes y el sitio de donde partirá el bombeo de agua para el Chaco Central. La planta de tratamiento aguarda la culminación de la totalidad de la obra para largar el líquido vital, pero a la par los pobladores soportan los escasez de este recurso.

Energía eléctrica. En otras localidades, desde Carmelo Peralta hasta Toro Pampa, existe además un problema en el servicio de energía eléctrica de la ANDE, que los técnicos de la zona se encuentran trabajando y así solucionar los constantes corte de luz que se producen y las bajas tensiones que aqueja a los usuarios con el calor de más de 40 grados que soportan.



Casa se incendió a raíz de cortocircuito

El calor de más de 40 grados en Carmelo Peralta y los constantes cortes de energía eléctrica, las bajadas y subidas de tensiones se cobró una vivienda, que el miércoles a la tarde ardió en llamas, dejando a una familia sin techo. Afortunadamente no dejó heridos, pero sí pérdidas materiales.

La víctima es Sinforiana García, que vive con su concubino y tres hijos, que en el momento del incendio no se encontraban en la vivienda. Al retornar de su trabajo, la mujer casi de desmayó al ver en llamas su casa, que es de material de paredes de palma y techo de eternit.

Perdieron todas las pertenencias de la familia, electrodomésticos, las camas y hasta ropas.

En la radio comunitaria se organizó una colecta solidaria, y los vecinos llegaron con sus donaciones para la familia.