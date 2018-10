Transportistas exigen que suba el pasaje o se aumente el subsidio

“Va a subir el pasaje o se va a subsidiar”, expresó César Ruiz Díaz, del Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam), refiriéndose a que no hay otra alternativa ante el incremento del precio de los combustibles.

Tanto Britos como los gremialistas presentes se rehusaron en dar a conocer a la prensa los montos que calcularon para el incremento, pese a insistencias, y dejaron en manos del Equipo Económico Nacional alguna definición. Vale señalar que actualmente el Estado ya subsidia G. 200 por cada pasajero de los buses convencionales y G. 100 por cada usuario del sistema diferencial (con aire).

“El subsidio es una decisión política y no empresarial”, resaltó Ruiz Díaz y resaltó que “toda tendencia alcista en el combustible tiene una tendencia alcista en el precio del pasaje y eso es una realidad ineludible”.

Se le instó a Ruiz Díaz para que dé a conocer los números, pero alegó que “no podemos decir un monto por una cuestión de respeto hacia la autoridad, que es la que tiene que fijar el nuevo monto”. “Hoy existen unos números que ustedes ven, cuánto es la cotización del dólar, el precio del combustible y el salario que se paga hoy desde julio”. enfatizó.

Respecto al monto que pagan hoy por el diésel, dijo que seguirán pagando G. 4.721 por cada litro, conforme al Decreto 9030. “Si para mañana o esta tarde quieren vendernos un combustible más caro no lo vamos a pagar”, indicó.

A su turno, Rolando Zuccolillo, representante de la Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar), resaltó que “todos los transportistas estamos unidos en la postura de que tenemos que mirar seriamente el aumento de los costos”, considerando “desde el sueldo mínimo, dólar y combustible”.

Reiteró que la incidencia del combustible es aproximadamente 40% dentro de lo que es la operativa de un sistema de transporte. “Ahora nosotros estamos absorbiendo esas pérdidas”, acotó.

El viceministro Britos también agregó que hicieron un análisis del impacto y que la suba del dólar no “ayuda” a mantener el costo actual del pasaje. Resaltó que el Equipo Económico tomaría alguna determinación en la tarde de ayer, cosa que no ocurrió. “No quiero hablar de números, no quiero ser imprudente en hablar de números porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar con el Equipo Económico”, dijo.