Transportistas exigen aumento del pasaje o paran en Itapúa

Los transportistas solicitaron a la Intendencia y a la Junta Municipal de Encarnación elevar el costo del pasaje en forma provisional a la suma de G. 4.000 en atención a los numerosos problemas económicos y financieros en los cuales se encuentran sumergidos. En caso de no recibir una respuesta favorable al pedido se verán obligados a suspender por tiempo indefinido el servicio público de pasajeros.

Los empresarios de Transporte Guaraní SA (ex Cooperativa de Líneas Urbanas y Suburbanas Ltda.) y Virgen de Itacuá Línea 4, ambos con el Corredor 1; Misión Paraguay SA (ex Cooperativa Ciudad Encarnación Ltda. 1 y 2) con el Corredor 2; y Félix Tour SRL presentaron la nota de solicitud el pasado 5 de marzo, dirigida al intendente Luis Yd, con copia a la presidenta de la Junta, Ana María Palacios.

Explicaron que en fecha 26 de febrero por nota han solicitado al Ejecutivo municipal tenga a bien analizar la propuesta referente al estudio de la tarifa técnica presentada y hasta tanto se sustancie lo solicitado elevar el costo en forma provisional a la suma de G. 4.000. El pedido obedece a que deben cumplir con obligaciones financieras, en cuanto a lo que respecta a recursos humanos, pago de seguros, salarios y otros, “es por ello que no nos queda otra alternativa que la de comunicar al Municipio que en caso de no recibir una respuesta favorable en el plazo de siete días a partir de la presentación de esta nota, nos veremos obligados a suspender por tiempo indefinido el servicio público de pasajeros por los enormes problemas económicos que tenemos, en atención a que la tarifa actual simplemente no alcanza a cubrir los pagos de salarios, combustibles, insumos, repuestos y demás cuestiones que hacen a las erogaciones diarias de nuestra empresa”, destaca parte de la nota firmada por los empresarios del sector transporte.

“Si en Encarnación estamos con menos frecuencia, estamos con problemas de horario es porque nadie quiere subir el pasaje al valor real o nadie puede pagar ese valor. Desde que se aumentó la semana pasada el combustible nos queda en los tanques reserva para casi una semana, si nosotros no compramos combustible antes de fin de semana no tenemos cómo salir a trabajar”, destacó uno de los empresarios.

Asimismo señalaron que han apostado y lo seguirán haciendo a la transformación en pos de otorgar un excelente servicio público.