Transportes están listos para apertura de Clorinda

Indicó que, en una entrevista con radio Monumental, el canciller nacional Euclides Acevedo reiteró que la “frontera se abrirá en estos días”.

Comentó que en el sector tienen la visión de que esto se concretará, pero no podían estar seguros del momento en que se producirá. Mientras, según indicó, las empresas seguirán haciendo el servicio a través de Encarnación-Posadas. “Desde esta semana las empresas van a estar viniendo cuatro ómnibus por cada día y horario autorizado por la empresa”, enfatizó.

Añadió que todos los servicios que están haciendo por Encarnación están teniendo muy buen movimiento de pasajeros y no sufrieron problema alguno. “Hasta este momento, no tuvimos ningún problema. Todos los pasajeros cumplen con el seguro médico y la exigencia de la prueba PCR. No tuvimos ningún inconveniente”, enfatizó.

ANSIOSOS. Refirió que, mientras, varias empresas pidieron a la Dinatrán que intervenga, a fin de que, si no se produce la apertura por Falcón, todos los servicios se realicen vía Posadas.

Lamentó que no se haya producido una respuesta. “Por eso está la esperanza de que el próximo lunes ya nos den la buena noticia de que se abrirá el paso por Falcón”, remarcó.

Mencionó que tanto de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la Dinatrán siempre están recibiendo la respuesta de que están en gestiones, pero no les confirman cuándo se concretará la apertura. “La Cancillería y la Dinatrán nos dicen lo mismo siempre a nosotros, de que están gestionando, pero no dicen cuándo se producirá”, enfatizó. De acuerdo con versiones, la apertura de frontera por Falcón-Clorinda se estaría produciendo antes del 25 de diciembre y solo faltarían algunos detalles que ajustar en materia sanitaria.