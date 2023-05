Tradicional karumbe de Villarrica, testigo hasta de nacimientos

Entre las anécdotas más resaltantes que vivió Celso Acuña, presidente de la Asociación de Karumbeceros de Villarrica, se destaca un nacimiento que ocurrió en el medio de transporte. “Llevamos a la gente por todas partes. También ya asistimos a varias embarazadas y recuerdo el caso de una que llegó a parir en el karumbe. Faltaba aún para llegar al hospital y por el camino nació un hermoso bebé”, recordó.

Contó que la incursión en este rubro se inició a muy temprana edad, logrando realizar todo tipo de transportes. Señaló que a su corta edad fue testigo del nacimiento de un hermoso niño del cual hoy en día no tiene ningún rastro, pero le dijeron que al parecer aquella criatura se convirtió en un sacerdote. “Me comentaron que se convirtió en un sacerdote pero no tengo más datos, no manejo su nombre”, indicó.