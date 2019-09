Trabajo quiere más cursos técnicos y disminuir “carreras desfasadas”

Uno de los planes con este recurso es extender la formación dual. Esta propuesta consiste en que los bachilleres se formen durante dos años en tecnicaturas.

Las prácticas en las empresas representan a un 70% de los cursos, mientras que hay solo un 30% de teoría que se realiza en los institutos que pertenecen a la cartera estatal.

“El empresario dice, yo voy a contratarle al que ya se formó conmigo y conoce mi empresa, no le voy a contratar a un egresado de Metal Mecánica de la UNA; por ser egresado ya me pide G. 4 a 5 millones, que no quiere ganar salario mínimo, pero no conoce mi empresa”, manifestó Bacigalupo.

A continuación, indicó que “hay que apostar a los mandos medios, apostar a los técnicos y a la formación dual jamás puede ser un paso en falso”.

DESFASAJE. Desde el Mtess afirmaron también que ya no hay que dejarse llevar por “carreras universitarias que están desfasadas”.

Bacigalupo utilizó como ejemplo a Derecho. “Que dejemos también de impulsar tantas carreras que hoy ya no tienen salida laboral, le decimos a los jóvenes vení a estudiar cuatro o cinco años y después vas a conseguir empleo”, agregó.

En ese sentido, la ministra del Trabajo, aclaró que para estas carreras ya no hay trabajo en el mercado.

Agregó que ya hay mandos medios altamente calificados en todo el país. Lo que ocurre es que no están cualificados, es decir, su formación no fue de alta calidad.

CRÍTICAS. Daisy Hume, estudiante de Derecho y vocera del movimiento Ofensiva Universitaria, apuntó que este tipo de iniciativas no puede cercenar el derecho de todo joven de ingresar o estudiar en la universidad.

“Obviamente en la agenda del gobierno no está instalar el acceso a la universidad como un derecho humano fundamental”, alegó la joven.

“Se habla de que algo está desfasado como si ya no sirve o es inútil, pero yo estoy en derecho y la ciencia jurídica está evolucionando todo el tiempo”, remarcó.

Dijo que claramente debe debatirse el rol de la universidad y si su función es solo para profesionalizar o puede contribuir de otras maneras con la sociedad.

Para Francisco Giménez, consultor en educación, uno de los inconvenientes con este proyecto es que no existe un mapa de necesidades laborales en Paraguay.

“No hay un estudio serio que te diga que en tal distrito de Alto Paraná se necesitan estos profesionales, que pueda marcar un rumbo claro para formar a profesionales técnicos en mandos medios”, expresó el especialista.

Por otro lado, comentó que el título universitario está muy desvalorizado en Paraguay porque tampoco existe un plan de desarrollo nacional.

Cuestionó también el papel del MEC en la formación técnica, teniendo en cuenta que la Carta Orgánica promulgada en el 2017 la hace responsable en esta materia.



