Trabajadores gastronómicos arriesgan suspensión laboral

Oliver Gayet, presidente de Arpy, adelantó que acatarán el Decreto presidencial Nº 5053, porque no quieren dejar la imagen de un sector que se revela ante los mandatos del Gobierno y por el momento tan delicado en que se encuentra la pandemia, lo que no quiere decir que les agrade la medida impuesta por el Ejecutivo.

El empresario gastronómico señaló que atenderán en la modalidad “take away”, o sea los clientes pueden comprar la comida, incluso a través de las redes sociales, y después pasar a retirar por los locales, que estará abierto hasta las 20:00. También contarán con la modalidad de delivery, para las entregas de alimentos a domicilio, durante las 24 horas.

No obstante, a pesar de que se les está permitido utilizar la modalidad de entrega a domicilio, Gayet reconoció que a muchos restaurantes no les compensa o no pueden trabajar con delivery por la naturaleza de su menú, por lo que esos propietarios de restaurantes solicitarán la suspensión laboral de la totalidad de sus trabajadores. “Esperamos y rogamos que esta situación se extienda solo hasta el 4 de abril; de lo contrario, tendremos que tomar otras medidas en caso de que se alargue”, expresó.

En relación a las deudas que arrastra el sector, Gayet especificó de que el sector logró conseguir el refinanciamiento de los compromisos que mantienen con la banca pública, como el BNF y el CAH, por lo que empezarán a pagar en abril de 2022.

En cuanto a los proveedores, alegó que siguen “bicicleteando” las deudas con estos y muchos propietarios optan por pagar en efectivo las provisiones, para no seguir arrastrando compromisos sin cumplir.