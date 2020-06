Trabajadores del volante de CDE piden reducción de tasas

Durante una audiencia pública, dirigentes del sector explicaron a los concejales municipales el difícil momento que les toca vivir, pidiendo la sanción de una ordenanza. Señalan que no están ajenos a pagar sus tributos municipales, solo que en este periodo están pasando un momento complicado debido a que no están trabajando debido al cierre del Puente de la Amistad, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Actualmente deben pagar la suma de 205 mil guaraníes, la cifra es para taxis, mientras que para los mototaxis el monto es de 142 mil guaraníes. Como no se puede bajar el impuesto al rodado, la idea es reducir las tasas, como la de inspección cuyo costo orilla los 50 mil guaraníes.

Ever Olmedo Alemán, presidente de la Federación de Trabajadores de Mototaxis de Ciudad del Este, dijo que el 97 por ciento de los asociados están parados, sin poder trabajar. “Junto a los taxistas estamos unidos en una sola voz, para poder lograr algún tipo de rebaja porque queremos para nuestra habilitación”.

Adelantó que están organizando para poder sobrevivir a través de ollas populares, que se van a instalar en cinco puntos de la ciudad. “No nos queda otra y estamos pidiendo ayuda a la Gobernación para la provisión de insumos”.

PANDEMiA. El trabajador señaló que esperan una respuesta de la Junta Municipal. Aclaró que no están ajenos a pagar por la habilitación, solo que por el momento que se vive y la crisis económica, piden que por única vez se plantee una reducción en las tasas adicionales que se aplican al impuesto al rodado propiamente.

“Solo por este año, por causa de la pandemia, el 95 por ciento no estamos trabajando. Para sobrevivir nos rebuscamos, vendiendo remedio refrescante, algunos trabajan en obras, porque para decir que recibimos ayuda del Gobierno, no recibimos nada. El Pytyvó vino y le alcanzó más o menos al 60 por ciento. La cesta básica no recibimos de la Gobernación, ni de la Municipalidad”.

Por su parte Gustavo Espínola, presidente del gremio Taxista Unido del Este (Taude), dijo que los concejales entendieron la situación y que esperan una respuesta en breve. Señaló que una propuesta similar ya fue presentado vía minuta por el concejal Herminio Corvalán y se juntan las propuestas para tener un solo dictamen. “El problema que nos afecta a nosotros es generalizado y se está agudizando, no solo nuestro sector sufre, sino toda la ciudadanía en general. Queremos pagar nuestro impuesto”.