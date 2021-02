Tottenham golea y se mete a octavos

Los londinenses, que contaban con un claro 1-4 de la ida, no sufrieron en ningún momento y apenas fueron inquietados por los austriacos, que fueron muy inferiores.

Hoy se juegan las revanchas de los 32vos de final desde las 14:45: Ajax vs. Lille (ida 2-1), Nápoli vs. Granada (0-2), Shakhtar vs. Tel Aviv (2-0), Rangers vs. Antwerp (4-3), Arsenal vs. Benfica (1-1), Hoffenheim vs. Molde FK (3-3) y Villarreal vs. RB Salzburg (2-0). Hoy desde las 17:00: Leicester vs. Slavia Praga (0-0), Milan vs. Estrella Roja (2-2), Brujas vs. Dinamo 1-1, Manchester United vs. Real Sociedad (4-1), Roma vs. Braga (2-0), Leverkusen vs. Young Boys (3-4), Zagreb vs. Krasnodar (3-2) y PSV vs. Olympiacos (2-4).