Toman las riendas de la Selección

Sin perder tiempo, los mellizos estarán observando todos los juegos de la fecha 13 del torneo Clausura, atendiendo que ayer ya se remitió la lista de jugadores reservados del exterior, que deberá de ser oficializada el viernes 29.

La nómina para los juegos frente a Chile y Colombia se dará a conocer a más tardar el lunes 1 de noviembre.

Quedarán luego 4 juegos para enero y marzo del 2022: Uruguay (en Asunción), Brasil (Belo Horizonte), Ecuador (Asunción) y Perú (Lima).

CONOCEN EL MEDIO. El delantero Gabriel Ávalos, de Argentinos Juniors, expuso en charla con El Extra de FALG, acerca de la llegada de los Barros Schelotto: “No sorprendió por lo que significa la jerarquía de ambos, pero no estaba apuntado por ese lado cuando llegó el cambio según la prensa y de repente aparecieron. Ahí sí generó algo de sorpresa”.

El atacante de la Albirroja además puntualizó: “Pueden trabajar muy bien en su ritmo futbolísticamente hablando, uno estuvo por el fútbol paraguayo y el otro conoce y trabajó con compañeros”.

FALLOS EN ELIMINATORIAS. Gerardo Brunstein, jefe médico de la APF, en diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), refirió acerca del aforo en el juego entre Paraguay y Argentina por Eliminatorias, que superó el 90%, cuando lo establecido era solo del 50%: “Muchísimas personas entraron sin tiques y lamentablemente se desbordó. Es una responsabilidad que recae en la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF)”. Remarcó que “falló el control y hubo aglomeraciones en todos los sectores, ya tomamos las medidas internas para no volver a cometer estos errores”.

3 títulos como DDTT registran los Schelotto. Con Boca, 2 en el torneo argentino, y con Lanús 1, la Sudamericana.



6 juegos de Eliminatorias dirigirán los Barros Schelotto: vs. Chile, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Perú.



Jonathan Santana

“Adaptarse a la labor de Selección”

“Conozco a Gustavo y al profe Valdecantos (Javier, PF), que lo tuve en San Lorenzo. Son excelentes personas y profesionales”, refirió en Jonathan Santana, ex jugador de la Selección Paraguaya.

El mundialista en Sudáfrica 2010 además agregó acerca de lo que será la experiencia del nuevo cuerpo técnico: “El trabajo de una Selección es mucho más corto que el día a día que se tiene en el club; en ese sentido, tendrán que adaptarse a la labor de Selección”.



Braian Samudio

“Competitivo y trabajador”

El delantero del Toluca y la Selección Paraguaya, Braian Samudio, refirió en acerca de la llegada de los Barros Schelotto a la Albirroja: “Sabemos que es un entrenador muy competitivo y trabajador, será muy difícil empezar de cero, pero creo que sabe y conoce el fútbol paraguayo”.

Con respecto a la posición que desempeña en Toluca, Samudio explicó: “Algunos partidos jugué por afuera, pero también tuve chances de jugar por adentro, no desconozco el puesto”.