Toman la Municipalidad de Arroyito, tras detectar cinco obras fantasmas

Los pobladores accedieron a documentos públicos de la Contraloría General de la República (CGR) en los cuales hallaron facturas de pagos por cinco obras inexistentes por valor de G. 650.000.000.

LAS OBRAS. Figuran entre las obras supuestamente realizadas un baño sexado para el colegio Julio de Otaño, por G. 120.622398, supuestamente construido por San Blas Construcciones, de Lino Ozuna; una cancha de fútbol de salón con valla perimetral en el Centro Comunitario del Asentamiento Núcleo 3, por G. 182.500.000, construida en papeles por Construcción Alex de Alen Elpidio Cardozo.

Mencionan además alcantarillado sanitario frente a la iglesia de Arroyito por valor de G. 95.000.000, obra encarada supuestamente por Construcción San Silvestre, de Silvino Ortiz; y el pago inicial de G. 60.000.000 por la construcción de un bloque de tres aulas con estructura de hormigón armado en la Escuela Mayor Julio de Otaño de Arroyito a Construcción San Silvestre; y creación de dos aulas en la Escuela Serapio Valenzuela de Calle 18, zona sur, por valor de G. 193.000.000.

“No vamos a parar hasta tanto haya intervención fiscal; nosotros dimos nuestra confianza al intendente y ahora debe responder ante la Justicia”, señaló Salvador Sánchez, poblador de Núcleo 3, donde teóricamente se construyó una cancha de fútbol.

Victoria Prieto, madre de familia, indicó que la comunidad educativa del colegio Julio Otaño está indignada, “por eso salimos a acompañar a nuestros hijos, porque no podemos permitir que nuestro dinero se mal utilice”, señaló la mujer.

El padre José Zavala, cura párroco local, lamentó el hecho ocurrido y destacó que como ciudadanos comprometidos con la comunidad no pueden acallar las denuncias. “A mí me afecta directamente porque hay una construcción inexistente de alcantarillado sanitario, que el mismo intendente aceptó que no se hizo”, destacó.

Agregó que la semana pasada el intendente Samuel González salió a explicar a los manifestantes que utilizaron el sistema de canje (calesita) para pagar otras obras realizadas con anterioridad y que con el próximo desembolso se estarán ejecutando las obras cuestionadas.



Dará a conocer su postura

Tras mucha insistencia, el intendente Samuel González, en comunicación privada, indicó que tendría una reunión en la Fiscalía y luego avisaría a la prensa para dar su postura sobre las denuncias en su contra.



650.000.000

millones de guaraníes fueron supuestamente invertidos en cinco obras fantasmas para instituciones de Concepción.