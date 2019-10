Toman colegio público de Sajonia para que nombren al director

En reclamo del nombramiento como director general de Ricardo Villalba, actual encargado de despacho, un centenar de alumnos de la Escuela de Comercio Nº 3 República del Perú de Sajonia tomaron ayer la institución educativa.

Denuncian que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) organizan reuniones y emiten promesas, pero no cumplen hasta ahora con los jóvenes ni sus familias. “Con la entrada del director hubo muchísimas mejoras, era deplorable el colegio. No es lo que queríamos hacer (la toma), desde hace un año que pedimos una respuesta, pero no nos hacen caso, nos dan la vuelta”, se quejó Astrid Romero, una de las líderes del centro de estudiantes.