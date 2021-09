Todos quieren ser concejales

Embed

Pareciera que el efecto de la pandemia del coronavirus —que había obligado a postergar por un año las elecciones municipales—, sumado al desafío de que por primera vez podremos sufragar con las listas cerradas desbloqueadas, recurriendo al voto preferencial, dejando atrás a las tristemente célebres listas sábana, ha animado a muchas personas a competir por un cargo de concejalía.

Así como se han inscripto 831 candidatos a intendentes para 261 municipios, para los 2.781 cargos de concejales que deben integrar las Juntas Municipales en todo el país se han registrado 15.535 candidatos. ¡Son muchísimos! Las fotos de los y las postulantes a las concejalías aparecen como hongos en cada recodo del camino, en cada cuadra, en cada columna del alumbrado público, en cada parabrisas de los autos, en cada pantalla del teléfono celular.

¿Cuántos de ellos y ellas tendrán siquiera una oportunidad? ¿Cuánto de conciencia crítica se habrá desarrollado en parte de los 4.644.536 electores que están habilitados para votar el próximo domingo 10 de octubre, como para que puedan encontrar algún pequeño hueco entre el avasallador sistema de los grandes partidos políticos tradicionales que movilizan poderosos aparatos de clientelismo, aquellos que compran cédulas y conciencias a cambio de algunos pocos billetes con la figura de San Roque; aquellos que reparten panchos y cervezas mientras arrean a humildes pobladores de villas y bañados al son de una alegre polca partidaria a hipotecar nuevamente su futuro? ¿Cuánto incidirán las nuevas tecnologías y las nuevas formas de votación para derrotar al país de la corrupción, el autoritarismo y la impunidad?

Son las preguntas que nos movilizan a quienes soñamos con un Paraguay más justo y solidario, más desarrollado y tolerante. Hay municipios en los que la gente parece no encontrar salidas, empezando por el de la capital, Asunción, en donde los sueños de cambio han tenido dolorosas frustraciones, pero a lo largo del territorio se encuentran algunas experiencias positivas de gobierno local que encienden esperanzas renovadas.

Aunque ahora vivo en Atyrá, la ciudad más limpia del país, quizás la única en que los candidatos no ensucian paredes ni columnas con afiches de propaganda electoral, este 10 de octubre todavía me tocará votar en Asunción. No tuve tiempo de gestionar mi traslado de lugar de votación, pero tras estos comicios lo haré. Mientras tanto, me tomo el tiempo para definir a quienes de los muchos progresistas candidatos y candidatas a concejal capitalino otorgaré el voto preferencial de este nuevo experimento democrático. Al menos el voto para la intendencia ya lo tengo claro.