Todo tiene un límite, doctora

Le juro que me resultó sorprendente escucharla decir que el contrabando de salida no nos afecta, sobre todo porque, habiendo sido usted ministra de Hacienda, sus palabras tienen una gran influencia sobre la población. Más aún cuando vienen con el peso académico de alguien formada en universidades de Pensilvania, Iowa, Kansas, Nueva York y Harvard.

Obviamente, cuando usted se refería al “contrabando que sale” se estaba refiriendo al contrabando de cigarrillos y no de ningún otro producto. Y estaba pensando en los intereses de Horacio Cartes y no en los del país.

Estaba hablando como precandidata a senadora por el movimiento del señor Cartes y no como ex ministra de Hacienda. Y mucho menos como una doctora en economía estupendamente formada.

Porque usted sabe que ese contrabando sí nos hace daño. No hago referencia a los ingresos no percibidos por el Fisco por evasión impositiva, pues el impuesto a la exportación de cigarrillos es casi inexistente, sino a otro tipo de daño patrimonial al Estado.

La mercadería que sale de contrabando genera una ingente cantidad de dinero sucio que necesita lavarse e ingresar al circuito financiero del país.

Ese proceso necesita de una institucionalidad débil y genera corrupción. Una manera típica de blanquear esas ganancias ilegales del inocente “contrabando que sale” es el financiamiento ilícito de la política.

Doctora Lea: usted misma lo dijo, el contrabando es un delito. No hay delito inocuo. Siempre será una fuente de más corrupción. El funcionario corrupto que deja pasar cigarrillos que salen del país porque “no es nuestro problema”, dejará entrar y salir cualquier otra mercancía.

En efecto, la magnitud de los volúmenes movidos y su origen transfronterizo obligan a sus autores a replicar modelos de organización y rutas semejantes a los que tienen otras actividades ilegales como el tráfico de droga.

Los beneficios obtenidos con la venta de productos ilegítimos financian otros tipos de delitos, especialmente el narconegocio, la trata de personas, el soborno y el blanqueo de capitales.

El comercio ilícito daña a la economía mundial y a la salud pública en todo el mundo.

El lavado de dinero no es un mero “imaginario de la gente”, como dijo usted en una célebre entrevista allá por 2018, es un problema inmenso para la débil institucionalidad de nuestra república. Degrada la calidad de nuestra política, infiltra de narcos nuestras instituciones y tiene entre sus causas el dinero sucio de ese inofensivo “contrabando que sale”.

Usted sabe todo esto. ¿Cómo no va a saber? Si fue ministra de Hacienda e hizo un buen papel allí. Sabe que incluso se puede cuantificar el costo del daño a la imagen país por tener fama mundial de contrabandistas. Sabe que no engañamos a nadie. Sabe que más del 10% de los cigarrillos de contrabando a escala planetaria provienen de Paraguay. Sabe que resulta difícil negociar Itaipú con Brasil si la mayor parte de sus cigarrillos ilegales se los metemos nosotros. Sabe que Cartes no puede salir del país justamente por este “contrabando que sale” que no hace daño.

Usted puede candidatarse y tener ambición de poder. Pero, créame, no debería exponerse así. Deje la demagogia y zalamería a los otros, a los politiqueros. Respete su propia trayectoria. Todo tiene un límite, doctora.