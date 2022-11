Todo lo que tenía

Hoy meditamos el Evangelio según san Lucas 21,1-4. Jesús está en Jerusalén y acude de nuevo al templo, después de haberlo purificado de los negocios que lo convertían en una cueva de ladrones (cf. Lucas 19,46). Y descubre que entre los peregrinos que acuden al templo para depositar sus ofrendas, los ricos dan “algo de lo que les sobra”.

De ese modo, sus ofrendas no son limosnas verdaderas, ya que estas proceden de lo que uno posee (cf. Tb 4,7), no de lo que le sobra, y que en el fondo no lo valora. Por lo tanto, esa limosna no suponía un sacrificio, sino que era más bien un signo de ostentación.