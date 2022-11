Titular de la DIPE descarta que existan “preferencias”

Agregó que tienen cuatro empresas que trabajan en el tema de dragado y tienen experiencia. “De una pasamos a cuatro que manejan el dragado de canal de los ríos. No hay que confundir con las que hacen refulado y es solamente retirar arena del río, sino el de limpiar el canal para la navegación”, enfatizó.

Vergara señaló que esto hace que no puedan tener preferencia hacia ninguna empresa en particular. “Nosotros no tenemos preferencia, lo que tenemos es que hemos dado oportunidad a que algunas empresas inviertan, aprendan y tengan capacidad para las obras de dragado”, enfatizó.

Incluso, apuntó que ante la situación existente, se da que al final todas las empresas terminan trabajando juntas, teniendo en cuenta que son contratos grandes que van a permitir que otras nuevas se vayan constituyendo y ganando experiencia en dragado de los ríos.

Consultado si esta concentración de pocas empresas que operan en el rubro no encarece las obras, señaló que no debido a que hay competitividad en los precios de servicio ofertados por cada lote que se licita. Subrayó que es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la que verifica si los montos ofertados para realizar los trabajos son razonables y, a partir de eso, se establece un precio referencial.

Vergara insistió en que ahora se tiene competencia en el rubro de dragado debido a que antes solo había una y luego aparecieron tres o cuatro más.

No descartó que, a futuro, vayan apareciendo nuevas empresas inversionistas en este rubro para competir por los trabajos que se realizan en los principales ríos del país.