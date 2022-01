Titular de Aduanas recauda para Abdo, denuncia Arévalo

En el acto de lanzamiento despotricó contra el titular de Aduanas, Julio Fernández, y dijo que es “un delincuente, un ladrón y es persona que recauda para el presidente Mario Abdo Benítez”.

Aseguró que “nadie va a decir que se me compró” por haber pasado al cartismo.

También pidió disculpas a Peña recordando que trabajó en su contra en las pasadas elecciones. “Mucho trabajé en tu contra Santi, fui el jefe de campaña de Marito en Asunción y hoy asumo mi cuota de haber acompañado a un tipo que nos falló”, dijo.

Mencionó que no salió de Añetete porque no se le dio la candidatura a intendente. “Fue mi postura de señalarles a algunos delincuentes que tenía a su lado y los robos que se producían en las instituciones con su conocimiento”, relató.

Manifestó que pensó que si le señalaba eso al presidente, este iba a tomar las decisiones, pero “no las tomó, entonces él era parte de esa delincuencia”, remarcó.

“Él (Abdo) me dijo que quería que yo sea el candidato, pero luego me desenchufó, entonces no va a ser raro que le haga lo mismo a Velázquez”, advirtió.

Añadió que Marito también “dice que hay obras, claro que hay obras, eso deja también algunos dividendos para algunos, pero lo que no dice es que está dejando una deuda histórica nunca vista, porque es fácil construir con préstamos”, acusó y resaltó que la deuda pasará a futuras generaciones. Recordó el “puente de ñandutí” como un robo. “Confío en Horacio, quien es un líder de palabra”, agregó.

También calificó al presidente de “autista, porque uno no sabe si te escucha o no”. El hecho de referirse de esa forma le valió al senador la reprimenda de varios internautas por burlarse de una condición con la que nacen algunas personas.

Del acto participaron además algunos referentes que se sumaron recientemente al cartismo, como Julio Velázquez y el convencional Jorge Miranda, quienes respaldarán en Central su candidatura.



