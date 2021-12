Tímida lucha contra la corrupción, sin prisión efectiva de involucrados

Un recordatorio de nombres de ex y actuales autoridades involucradas en casos de corrupción, que fueron llevadas a la justicia, pero no están en prisión. ÚH te trae una selección de los casos más sonados últimamente.

El pasado 10 de diciembre, en un fallo considerado histórico, el ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Ramón González Daher fue sentenciado a 15 años de cárcel por usura y lavado de dinero graves; además por el delito de denuncia falsa. Su hijo, Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión por lavado de dinero.

Otro detalle alrededor de la histórica condena es que el agregado de Justicia de la Embajada de EEUU en nuestro país, Brian Skaret, siguió de cerca este juicio. El diplomático también observó el desarrollo del juicio al hermano de Ramón, el difunto ex senador Óscar González Daher.

En agosto pasado, el ex parlamentario fue condenado a 7 años de cárcel por declaración falsa y enriquecimiento ilícito, y su hijo Óscar González Chaves a 8 años. En el caso del ex legislador, la causa se extingue por su deceso, mientras que en el caso de su hijo, sentenciado también por lavado, el fallo fue apelado por lo que la condena aún no está firme.

BLANQUEO

El pasado 15 de diciembre, un Tribunal de Sentencia decidió extinguir la causa que enfrentaba el diputado colorado Tomás Rivas por supuesta estafa, en el caso conocido como “caseros de oro”.

Con voto dividido, el tribunal declaró la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo del parlamentario. Para la extinción de la causa, el tribunal argumentó que Rivas reparó integralmente el daño ocasionado a la Cámara de Diputados, mediante un acuerdo que firmó en noviembre de 2021 con el titular de la cámara, Pedro Alliana. El parlamentario acusado depositó la suma de G. 121.208.000 en concepto de reintegro a la Cámara de Diputados, y así de simple, obtuvo el perdón.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, tres empleados particulares del diputado, que atendían sus negocios y casas, cobraban salarios de la Cámara de Diputados.

EL EX FISCAL

Recientemente se confirmó el juicio oral y público a Javier Díaz Verón y a su esposa María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las investigaciones contra el ex fiscal general Javier Díaz Verón y su esposa iniciaron a finales del 2017 y principios del 2018. A raíz del proceso, Díaz Verón primero estuvo preso en Tacumbú, luego fue trasladado a la prisión militar de Viñas Cué y, finalmente, logró ser beneficiado con arresto domiciliario.

La acusación contra Díaz Verón es por un ingreso no justificado por la suma de G. 10.495.174.320, mientras que en el caso de su esposa, también se habla del mismo monto señalado como presunto lavado de dinero.

En diciembre de 2019, Díaz Verón y Óscar González Daher eran declarados como “significativamente corruptos” por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

EX CONTRALOR

El pasado 9 de diciembre, Rubén Velázquez se entregó a la Policía, luego de que se revocara su arresto domiciliario, para cumplir su condena de 4 años de cárcel en Tacumbú. Fue el único que pasó tras las rejas la Nochebuena. Condenado por lesión de confianza en el sonado caso de la “secretaria vip”. La ex subcontralora, Nancy Torreblanca, fue condenada a dos años de prisión.

EX INTENDENTE

Roberto Cárdenas, ex intendente de Lambaré, recién obtuvo una nueva condena por corrupción. El 23 de diciembre fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad, tras ser hallado culpable de irregularidades en la construcción de 15 escuelas en 2016. Pero no está en prisión, ya que el tribunal decidió mantener las medidas cautelares. Antes fue condenado a 4 años de prisión por la caída del techo de un aula y en otra causa, a solo 2 años por un millonario desvío.

El ex titular del Indert durante el gobierno de Horacio Cartes, Justo Cárdenas, recién fue condenado a cuatro años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La condena aún no está firme.

El gobernador de Central, Hugo Javier, está imputado por presuntas irregularidades. Hace poco, diputados colorados mandaron al archivo un pedido de intervención a su administración.