Tiky Cubas dice que el Partido Colorado perderá en el 2023

“El tiempo me ha dado la razón”, dijo a tres meses de haber presentado la nota de renuncia donde afirmaba que la conducción partidaria “es cómplice del gobierno de Mario Abdo Benítez”.

Mencionó a su vez “que los medicamentos deben estar en los hospitales” y lamentó la falta de previsión y de planificación ante la crisis.

El empresario manifestó que “las protestas no son otra cosa más que la impotencia del pueblo porque nadie escucha lo que el pueblo reclama y por el extremo punto de sufrimiento y a la vez de impotencia a la que se llegó dentro del país”.

Acerca de la falta de al menos un pronunciamiento de la ANR sobre la crisis que está viviendo el país, afirmó que “se evidencia que la Junta de Gobierno es cómplice del gobierno”.

Cubas lamenta la quema de Colorado Róga y precisó que “la quema de ninguna institución es buena y yo condeno aún más la de Colorado Róga donde la gente humilde tenía un lugar donde alojarse sin costo. Eso es condenable”.

En cuanto al diputado Ulises Quintana, quien fue acusado por Estados Unidos recientemente como una “persona significativamente corrupta” y su permanencia como candidato a intendente de Ciudad del Este, Cubas afirmó que la Justicia se debe expedir, porque él no tiene ningún impedimento legal.

“Ulises es un condenado social y por Estados Unidos” , precisó.

“El partido se desgasta mucho con figuras como Ulises Quintana pero él no tiene condena dentro de territorio nacional. En tal caso, la presión debe ser para la Justicia que resuelva si es culpable o no, pero no que guarde el expediente y esté congelado su juzgamiento”, aseveró.

“Nadie hace nada, nadie dice nada. Ciegos, sordos y mudos. Es realmente deleznable y lamentable”, dijo en aquella nota presentada en el mes de enero, donde renunciaba a sus cargos.

Agregó que el Partido Colorado no escucha a los miembros de la Junta ni a los afiliados en general. “La reserva moral y política del Partido está en las generaciones que vendrán, no en la nuestra. Nos hemos aplazado como autoridad política, jugamos a favor de unos pocos y no veo otro camino futuro que el rechazo de la gente”, escribió.

Cubas es el primero y el único miembro de la ANR que renuncia a su cargo y cuestiona a la conducción por su “actidud cómplice con el gobierno”.

Para el empresario, Concordia Colorada “es el camión de basura que va a llevar al Partido Colorado a Cateura en el 2023”.

Aseveró que “el Partido Colorado no se va a salvar ni aunque venga Barack Obama como candidato”. Indicó que el escenario en la municipales no se puede conocer bien porque se juegan los liderazgos locales que podrán tener aún incidencia. Por último, dijo que no renunciará a ser colorado, pero ya no trabajará en la política porque “esta es una generación perdida”. Cubas activó últimamente en el movimiento de Javier Zacarías Irún y luego en Honor Colorado. Fue varias veces miembro de la Junta de Gobierno.